Малое количество осадков стало причиной уменьшения запасов водохранилищ – Минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Выпадение малого количества осадков привело к уменьшению водных запасов водохранилищ в Азербайджане, но благодаря предпринимаемым мерам в них сохранился баланс.

Об этом в передаче "Час эксперта" сказал заведующий Отделом управления водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в настоящее время в водохранилищах достаточно воды: "В Азербайджане свыше 140 водохранилищ, которые играют особую роль в развитии экономики, в частности сельского хозяйства".

Завотделом добавил, что в стране планируется построить и реконструировать 10 водохранилищ: "Проводится техническое и экономическое обоснование этих водохранилищ. Надеемся, что в ближайшие годы начнется их строительство".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)