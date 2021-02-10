В Азербайджане упали цены на автомобили с дизельным двигателем
БАКУ /Trend/ - Изменение стоимости дизтоплива в определенной степени повлияло и на продажу автомобилей с дизельным двигателем, сказал в среду Trend эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Османлы.
По его словам, влияние подорожания дизельного топлива проявилось в основном в отношении автомобилей с большим объемом двигателя: "Хотя влияние и не такое сильное, но все равно цены на автомобили с этим двигателем упали".
(Автор6 Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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