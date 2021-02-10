БАКУ /Trend/ - Ввезенная в Азербайджан из Ирана партия соли оказалась непригодной для потребления.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве пищевой безопасности, инспекторы Агентства проверили 49,8 тонн соли, ввозимой из Ирана в Азербайджан физическим лицом Искендеровым Забилом Мирза оглу.

Образцы, взятые в ходе проверки, были переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате проверок было установлено, что массовая доля йода в продукции не соответствует требованиям технических регламентов.

Агентство вынесло решение о непригодности продукции для употребления и не разрешило продажу партии. В настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)