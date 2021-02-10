Во время пандемии населению Азербайджана была оказана серьезная социальная поддержка - замминистра соцзащиты

БАКУ /Trend/ - Важные социальные пакеты, реализованные в Азербайджане в 2019 году, стали серьезной социальной поддержкой населения в 2020 году, когда пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на все сферы жизни.

Как передает в среду Trend, об этом, выступая на Форуме министров 59-й сессии Комиссии по социальному развитию ООН, сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов.

Он отметил, что повышение благосостояния населения является основой социально-экономических реформ в Азербайджане, о чем свидетельствует регулярное повышение социальных расходов в стране. Он сообщил, что даже во время мирового кризиса особое внимание уделялось защите доходов населения и мерам по увеличению социальных выплат.

Было отмечено, что программа адресной социальной помощи является активным инструментом в борьбе с бедностью, поддерживающим социальную защиту малообеспеченных семей.

Замминистра отметил меры социальной поддержки, которые были приняты в нашей стране в целях ликвидации негативных последствий на основании специальных программ в четырех направлениях, что обусловило значительную поддержку занятости и социальному благосостоянию, охватив пять миллионов людей или половину населения страны.

Анар Керимов отметил работу, проводимую в сфере охраны труда, стабильно выплачиваемую зарплату 900 тысячам сотрудников, не выходившим на работу в период особого карантина, деятельность работодателей в рамках принципов социальной солидарности в борьбе с пандемией.

Замминистра также предоставил информацию о серьезном росте числа трудовых договоров в частном секторе в прошлом году, программе по обеспечению единовременными выплатами 600 тысяч безработных и потерявших работу в период карантина неформально занятых лиц.

Отвечая на вопросы в ходе форума, Керимов сказал, что в на днях в Азербайджане были приняты Национальные приоритеты социально-экономического развития до 2030 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)