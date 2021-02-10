На вебинаре минсвязи Азербайджана приняли участие более 1,2 тыс. человек

Экономика 10 февраля 2021 15:15 (UTC+04:00)
На вебинаре минсвязи Азербайджана приняли участие более 1,2 тыс. человек

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана совместно с министерством образования организовало вебинар в связи с международным днем безопасного Интернета.

Как сообщает Trend со ссылкой на ведомство, в вебинаре, проведенном на платформе "Виртуальная школа", приняли участие более 1,2 тысячи учащихся и преподавателей средних учебных заведений различных городов и районов Азербайджана.

В рамках этого мероприятия, сотрудник службы электронной безопасности Айсель Хадиева подчеркнула важность предотвращения кибератак, фишинговых кампаний и ряд других мошенничеств, нацеленных на учителей и учеников.

Кроме того, официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов, генеральный менеджер Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев, сотрудник Azercell Самир Расулов и сотрудник Центра ICT LAB Аяз Керимов отметили важность защиты персональных данных в интернете.

Отметим, что организаторами мероприятия являются: минсвязи, министерство образования, Служба электронной безопасности, Центр применения информационно-коммуникационных технологий и обучения им, Kaspersky, Microsoft и Azercell.

Кроме того, на вебинаре были представлены доклады по различным специализированным темам, проведены обсуждения и даны ответы на интересующие учащихся вопросы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev

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