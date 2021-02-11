Азербайджан станет региональным авиационным хабом – депутат

БАКУ /Trend/ - Строительство аэропортов на освобожденных территориях Азербайджана позволит превратить страну в авиационный хаб, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

По его словам, параллельно с Физули международные аэропорты будут построены и в других освобожденных районах: "Они будут реализовывать международные рейсы. Аэропорт, строительство которого началось в Физули, может использоваться не только для пассажироперевозок, но в дальнейшем и для грузовых перевозок. Учитывая, что после начала функционирования Нахчыванский коридор будет интегрирован в транспортный коридор Восток-Запад, что означает выход к более широким транспортным направлениям, наличие аэропортов многократно увеличит эти возможности.

С учетом географического расположения нашей страны, после ввода в эксплуатацию международных аэропортов на освобожденных территориях появится возможность превратить Азербайджан в региональный авиационный хаб: "Азербайджан вообще становится узловым пунктом для многих транспортных направлений. Через Азербайджан проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, и в реализацию проекта последнего наша страна вносит ощутимый вклад. Это приведет к существенному увеличению объема пассажиро- и грузоперевозок".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)