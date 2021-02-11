В Азербайджане будет цифровизировано большинство услуг в сфере труда и занятости

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения планирует в ближайшее время внедрить подсистему трудовых отношений и занятости.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, подсистема будет играть роль единой платформы трудовых отношений для всех работодателей и сотрудников, а также государственных учреждений.

Новая система, в рамках которой трудовой договор будет заключаться в электронном виде, послужит созданию цифровой базы учета персонала, применению международных стандартов в организации и охране труда, соблюдению требований законодательства в оплате труда и станет поддержкой реализации государственной политики в этой сфере. С применением подсистемы будет обеспечена электронизация всех операций и информации о трудовых отношениях, статистических таблиц и других данных.

В подсистеме также будут созданы модули риск-ориентированной проверки, электронного аудита и других операций. Будут организованы более совершенное формирование банка вакансий и алгоритм подбора сотрудников. В результате новая подсистема будет играть важную роль в регулировании трудовых отношений.

(Текст: Турал Гараджаев)