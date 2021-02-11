В Азербайджане принят госстандарт по полиэтиленовым пакетам

БАКУ /Trend/ - В целях дальнейшего усиления защиты окружающей среды от вредного воздействия в Азербайджане запрещены импорт, производство предпринимателями, продажа и выдача покупателям на объектах торговли, общественного питания и обслуживания полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон. Это изменение требует принятия государственного стандарта для регулирования качества и безопасности пакетов, используемых для упаковки пищевой продукции и в промышленности.

Как сообщили в четверг Trend в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, с учетом международного опыта публичным лицом юридического права "Азербайджанский институт стандартизации" при Службе для полиэтиленовых пакетов с толщиной свыше 15 микронов принят государственный стандарт AZS 891: 2021 (ГОСТ 12302) "Пакеты из полимерных пленок и композиционных материалов. Общие технические требования".

Согласно требованиям нового стандарта, на поверхности пакетов не должно быть трещин, надрезов, отверстий, а внутренние поверхности не должны прилипать. Пакеты должны соответствовать требованиям стандарта по внешнему виду, размеру, толщине, герметичности шва, нагрузочной способности ручки, гигиеническим параметрам и другим показателям. При этом изделия не должны быть токсичными при использовании и не должны наносить вред здоровью человека в нормальных комнатных и погодных условиях. Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывается страна происхождения, производитель, название, тип, назначение, номер стандарта, дата производства. Изделия, предусмотренные для упаковки товаров повышенного риска, особенно лекарств, продуктов питания, детских игрушек, парфюмерии и косметики, должны проходить санитарно-эпидемиологическую экспертизу, и данные об этом должны быть отражены в документе о качестве. Согласно требованиям законодательства, продажа продукции без сертификата соответствия запрещена.

При условиях транспортировки и хранения в соответствии с требованиями стандарта срок годности пакетов из полимерных пленок составляет 6 месяцев, а пакетов из композитных материалов – 12 месяцев.

"Обращаем внимание работающих в этой сфере бизнес-субъектов на то, что несоблюдение требований государственных стандартов на товары, подлежащие техническому регулированию, вызывает ответственность. За производство, реализацию товаров, выполнение работ и оказание услуг, не соответствующих требованиям стандартов и других нормативных документов, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях физические лица штрафуются на сумму в размере от 350 до 500 манатов, должностные лица – от 1500 до 2000 манатов, юридические лица – от 4000 до 6000 манатов", – сказали в Госслужбе.

Было отмечено, что полный текст государственного стандарта можно получить в электронном виде через официальный сайт публичного лица юридического права "Азербайджанский институт стандартизации".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)