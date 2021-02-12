В Азербайджане импорт зерна освобождается от НДС на 3 года

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана на обсуждении во втором чтении внесены поправки в Налоговый кодекс, сообщает в пятницу Trend.

Комментируя поправки, председатель Парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили отметил, что во время обсуждения законопроекта в первом чтении были учтены многие предложения, выдвинутые депутатами.

По его словам, предложено, чтобы в варианте законопроекта, подготовленном для второго чтения, срок освобождения от НДС импорта и продажи зерна, а также производства и продажи пшеничной муки и хлеба был продлен с 5 до 7 лет (с 1 января 2017 г.), срок освобождения от НДС производства и продажи отрубей – с 3 до 5 лет (с 1 марта 2019 г.). Кроме того, предлагается наложить акцизные налоги на табак для кальяна и определить акцизные налоги для жидкости для электронных сигарет на уровне 100 ман на литр (в первом чтении – 220 ман на литр).

После обсуждений предложения были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)