В Азербайджане утверждено положение об Экономическом совете

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ об утверждении "Положения об Экономическом совете Азербайджана" и упразднении Указа Президента Азербайджана № 1565 от 31 июля 2017 года "Об утверждении "Положения о Совете финансовой стабильности Азербайджанской Республики"".

Указ подписан в целях обеспечения выполнения Указа Президента Азербайджана № 1151 от девятого сентября 2020 года.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.