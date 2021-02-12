Южный газовый коридор является успешным результатом 8-летней работы – экономист

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор является успешным результатом 8-летней напряженной работы.

Об этом в пятницу сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, состоявшееся вчера в формате видеоконференции 7-е заседание Консультативного совета Южного газового коридора имело большое значение, поскольку это была первая подобная встреча после завершения этого крупного проекта, когда было важно рассмотреть достижения и обсудить перспективы.

"Активное участие в этих обсуждениях министров и высокопоставленных представителей 18 стран, руководителей 5 ведущих финансовых институтов мира и различных компаний свидетельствовало об актуальности встречи. Первый контракт в связи с коридором был подписан 9 лет назад в середине 2012 года. Коридор протяженностью в тысячи километров был построен благодаря систематическому сотрудничеству и тесному взаимодействию между правительствами, международными организациями, финансовыми учреждениями, операторами производственных и транспортных систем и другими учреждениями", – сказал Эльданиз Амиров.

Эксперт отметил, что проект Южный газовый коридор совмещает в себе такие разнопрофильные элементы, как полномасштабная разработка газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширение Южно-Кавказского газопровода (SCP), реализация проектов Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов. Основная цель реализации проекта заключалась в начале очередного второго этапа разработки на гигантском газоконденсатном месторождении Шахдениз, в обеспечении транспортировки газа, добытого в рамках второго этапа по Южнокавказскому газопроводу, TANAP и TAP. На первых этапах этого процесса экспортное направление – Турция и Южная Европа. Со следующих этапов, после начала полномасштабной разработки месторождения "Шахдениз", поставки азербайджанского газа усилят энергетическую безопасность Европы. Следовательно, проект следует рассматривать как новую и крайне важную систему, которая обеспечит безопасное, надежное и конкурентоспособное снабжение Европы.

"В то же время этот коридор создаст широкие возможности для увеличения добычи на существующих месторождениях, а также придаст импульс открытию новых. Наряду с этим, этот коридор будет играть чрезвычайно важную роль в реализации объемов добычи на месторождении "Достлуг", которое будет разрабатываться на основании подписанного с Туркменистаном меморандума", – уточнил Эльданиз Амиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)