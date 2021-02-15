Азербайджан лидирует среди стран Южного Кавказа и ЦА по распространенности интернета
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Узбекистан и Казахстан ускорят создание Центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия"
Сегодня из больницы выписывают новорожденного сына погибшего Героя Отечественной войны Азербайджана - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев является главным идеологом и инициатором победы в войне с Арменией - Олег Кузнецов
В школах Грузии за две недели проведено обязательное тестирование 46 300 учителям и сотрудникам администрации
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram кадрами, связанными с поездкой на освобождённые от оккупации территории (ВИДЕО)
В Грузии планируется продлить срок обязательного ношения маски в открытом и закрытом общественном пространстве
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы (ФОТО)
Еще год назад в Мюнхене Президент Азербайджана предупредил Пашиняна на дипломатическом языке – депутат