В Азербайджане работники сельского хозяйства смогут получить часть зарплаты в натуральной форме

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана от 31 мая 2001 года "О рекомендациях по нормам оплаты труда работников сельскохозяйственных предприятий".

Как передает во вторник Trend, согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым постановлению, с согласия работника до 20 процентов заработной платы может выдаваться в натуральной форме, то есть продукцией, производимой на данном предприятии, или иными товарами повседневного спроса. Исключение составляют алкогольные и энергетические напитки, табачная продукция для лиц, не достигших совершеннолетия, а также наркотические средства, психотропные вещества и другая продукция, гражданский оборот которой запрещен.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)