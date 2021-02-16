Кабмину Азербайджана поручено повысить эффективность организации территориального планирования освобожденных сел

Экономика 16 февраля 2021 17:46 (UTC+04:00)
Кабмину Азербайджана поручено повысить эффективность организации территориального планирования освобожденных сел

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров с согласования с Президентом Азербайджана в течение одного месяца должен внести поправки в соответствующие Правила, утвержденные постановлением органа № 6 от 12 января 2015 г. для более эффективной организации работ территориального планирования населенных пунктов на освобожденных сельских местностях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

Информация об этом приведена в распоряжении Президента Ильхама Алиева "Об утверждении закона № 259-VIQD от 1 февраля 2021 г. "О внесении изменения в закон "Об утверждении, вступлении в силу и в связи с этим правового регулирования Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана".

Кабмину поручено решить вопросы, исходящие из закона № 259-VIQD от 1 февраля 2021 г. "О внесении изменения в закон "Об утверждении, вступлении в силу и в связи с этим правового регулирования Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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