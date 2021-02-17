В экспортируемых из Азербайджана в Россию специях выявлен вредитель

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана обнаружило группу кишечных бактерий в различных специях, экспортируемых в Россию.

Как передает в среду Trend, в рамках мер контроля инспекторы Агентства проверили ряд специй, экспортируемых в Россию ООО "Дилгам-20". В ходе осмотра были взяты образцы продукции и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. По результатам исследования в продуктах были обнаружены бактерии из группы кишечных палочек.

В соответствии с требованиями законодательства 23,4 кг сушеной моркови, 28,4 кг сушеной петрушки, 79,1 кг приправ для курицы и 87 кг острого маринада было уничтожено сотрудниками агентства на полигоне опасных отходов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)