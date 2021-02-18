В ФРС назвали далеким от ожиданий состояние экономики США
Показатели американской экономики далеки от долгосрочных целей, которые ранее задавала Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны. Об этом свидетельствует распространенный отчет о состоявшемся 26-27 января заседании руководящего Комитета ФРС по открытому рынку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В документе отмечается, что США пока не достигли "широкого и инклюзивного" восстановления рынка труда и целевого уровня инфляции в 2%. В ФРС считают, что, вероятно, "потребуется некоторое время для достижения существенного дальнейшего прогресса", а это означает, что американская денежно-кредитная политика вряд ли скоро изменится. Иными словами, базовые ставки должны быть близки к нулю, а ежемесячные покупки активов финрегулятором сохранятся на уровне в $120 млрд.
Перед заседанием инвесторы ожидали, что ЦБ обсудит сокращение темпов скупки облигаций и сворачивание политики количественного смягчения. В документе не говорится о консультациях по этому поводу, при этом председатель финрегулятора Джером Пауэлл впоследствии заявил, что ФРС, вероятно, сохранит адаптивную денежно-кредитную политику.
При этом участники заседания отметили, что программа количественного смягчения, в результате которой баланс ФРС достиг почти $7,5 трлн, "существенно облегчает финансовые условия и оказывает значительную поддержку экономике".