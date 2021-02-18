На посевных участках Азербайджана будет проведен агрохимический анализ почвы

БАКУ /Trend/ - С 2021 года в Азербайджане к агрохимическому анализу почвы планируется привлечь землепользователей, у которых в распоряжении находятся земли площадью 10 гектаров и больше.

Об этом в четверг сообщили Trend в Министерстве сельского хозяйства.

Было отмечено, что это будет осуществлено в рамках решения, вынесенного Советом аграрных субсидий.

"В региональных агрохимических лабораториях Министерства сельского хозяйства начат анализ взятых из участков образцов. Выплаты субсидий будут осуществлены после того, как результаты анализа земель будут введены в информационную систему электронного сельского хозяйства вместе с результатами мониторинга. Списки фермеров с земельным участком более 10 гектаров уже отправлены в регионы", – сказали в ведомстве.

Было подчеркнуто, что агрохимический анализ земель создаст фермерам дополнительные возможности для определения потребности почвы в питательных элементах, определения типа удобрений, требуемых для растений, а также обеспечения продолжительного и устойчивого использования земли, в том числе получения агрономических консультаций.

"В региональных агрохимических лабораториях Минсельхоза стоимость одного пакета базового анализа составляет 28 манатов за образец. Для анализа рекомендуется брать пробы с каждых пяти гектаров посевных площадей", – добавили в ведомстве.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)