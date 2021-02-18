Важнейшую роль в реализации формата "3 + 3" играет новый Нахчыванский коридор - Али Асадов
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с новой инициативой для обеспечения прочного мира и сотрудничества в регионе - формат "3 + 3". Важнейшую роль в реализации этой инициативы играет новый Нахчыванский коридор.
Об этом в четверг, выступая на Турецко-Азербайджанском бизнес-форуме в турецкой Анкаре, сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
По его словам, этот коридор позволит ускорить развитие двусторонних торговых отношений между Турцией и Азербайджаном, а также придаст серьезный импульс развитию отношений в сфере туризма.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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