Важнейшую роль в реализации формата "3 + 3" играет новый Нахчыванский коридор - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с новой инициативой для обеспечения прочного мира и сотрудничества в регионе - формат "3 + 3". Важнейшую роль в реализации этой инициативы играет новый Нахчыванский коридор.

Об этом в четверг, выступая на Турецко-Азербайджанском бизнес-форуме в турецкой Анкаре, сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

По его словам, этот коридор позволит ускорить развитие двусторонних торговых отношений между Турцией и Азербайджаном, а также придаст серьезный импульс развитию отношений в сфере туризма.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)