Состоялась встреча между Агентствами по развитию МСБ Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Турцию председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов встретился с руководителем Агентства по развитию и поддержке МСБ (KOSGEB) Турции Хасаном Басри Куртом.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве по развитию МСБ Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса, применении в Азербайджане успешного опыта Турции в данной сфере, а также о реализации совместных мероприятий и проектов. Было отмечено, что Азербайджан сотрудничает с дружественной и братской Турцией во всех сферах, включая малый и средний бизнес, Агентства двух стран являются близкими партнерами и в этом направлении. Было подчеркнуто, что азербайджанское агентство заинтересовано в использовании опыта KOSGEB в поддержке МСБ, повышении их знаний и навыков, облегчении доступа к финансам, в частности особый интерес представляют меры поддержки, оказываемые KOSGEB малым и средним предприятиям в период постпандемии.

На встрече также обсуждались возможности расширения использования платформ электронной торговли малыми и средними предприятиями во время пандемии.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)