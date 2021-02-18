В Стамбуле будет создано торговое представительство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - При Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле в ближайшее время будет создано торговое представительство.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что это внесет вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Турцией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)