Экспорт Азербайджана в Иран вырос на 26%

БАКУ /Trend/ - В марте-декабре 2020 года товарооборот Ирана с Азербайджаном составил 803 тыс тонн продукции на сумму 414 млн долларов.

Об этом говорится в статистических данных Организации по развитию торговли Ирана, сообщаетTrend.

За указанный период Иран экспортировал в Азербайджан 781 тыс тонн продукции на сумму 396 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт продукции Ирана вырос на 22%.

За 9 месяцев 2020 года из Азербайджана в Иран было импортировано 22,4 тыс тонн продукции на сумму 18 млн долларов, что на 26% больше по сравнению с позапрошлым годом.

Отметим, что за 9 месяцев 2020 года (20 марта - 20 декабря) Иран экспортировал 85,2 млн тонн продукции на сумму 25 млрд долларов. За указанный период Иран импортировал 25 млн тонн продукции на сумму 26,8 млрд долларов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)