АПБ Азербайджана выявило нарушения требований в связи с коронавирусом в 37 заведениях

БАКУ /Trend/ - В целях контроля выполнения рекомендаций по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабинетом министров Азербайджана, Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело в 421 заведении общепита 684 мониторинга.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в ходе мониторингов факты грубых нарушений законодательства выявлены в 37 заведениях. По выявленным фактам в соответствии с Кодексом об административных проступках были приняты соответствующие меры.

Было подчеркнуто, что АПБ расширило охват проверок как в Баку, так и в регионах. В настоящее время инспекторы агентства продолжают мониторинги, и против предприятий, которые не соблюдают правила, будут приняты самые строгие меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)