Турция и Азербайджан будут сотрудничать в космической сфере - космическое агентство Турции

БАКУ /Trend/ - Турция намерена сотрудничать в космической сфере с Азербайджаном и другими тюркоязычными странами.

Об этом сказал глава Космического агентства Турции Сардар Хусейин Йылдырым, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

"В Азербайджане много ученых, чьи знания и опыт могут быть полезны для Турции в реализации космической программы. Турция планирует наладить деловое сотрудничество в этой сфере и с другими странами", - сказал он.

По словам Йылдырыма, разрабатывая космическую программу, Турция поставила перед собой амбициозные планы: "Мы обладаем для этого всеми возможностями и готовы к международному сотрудничеству. Переговоры в рамках космической программы проведены почти с 20 странами мира".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)