В 2020 г. были построены 20 мостов - Госагентство автодорог Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2020 году на автодорогах в Баку и регионах страны были построены 20 мостов, сообщает в понедельник Trend .

Также были отремонтированы три моста, построены два автомобильных тоннеля, в эксплуатацию сданы железнодорожный путепровод и девять пешеходных переходов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)