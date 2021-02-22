В 2020 г. были построены 20 мостов - Госагентство автодорог Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В 2020 году на автодорогах в Баку и регионах страны были построены 20 мостов, сообщает в понедельник Trend .
Также были отремонтированы три моста, построены два автомобильных тоннеля, в эксплуатацию сданы железнодорожный путепровод и девять пешеходных переходов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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