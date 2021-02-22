В Азербайджан из Европы доставлено четыре вида породистых овец (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На днях в Азербайджан из Европы доставлены специально выведенные мясные и молочно-мясные породы овец Lacaune, Landschaft Merino, İle de France и Suffolk. Породистые животные общей численностью более 1000 голов проходят адаптацию к условиям местного климата на животноводческом предприятии ООО "Государственное производственно-перерабатывающее объединение Azeraqrar" в Агсуинском районе.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве сельского хозяйства, в связи с быстрой адаптацией иностранных пород овец к местным климатическим условиям фермеры заинтересованы в их выращивании в своих хозяйствах.

Главный специалист ООО Эльшан Джаббаров сообщил, что животные находятся в закрытом помещении.

"Так как они содержатся в закрытом помещении (интенсивного содержание), некоторые особенности этих животных отличают их от наших местных овец. Во-первых, эти виды быстро достигают половой зрелости, что считается очень прибыльным и продуктивным для хозяйства. Во-вторых, поскольку эти овцы содержатся в закрытом помещении, период их размножения не зависит от сезона. Таким образом, рождение двойни или тройни и выращивание их на мясо – основные отличительные особенности этих видов. Если осуществлять правильное кормление и уход за этими животными, то вероятность рождения двойни в стаде превышает 85 процентов", – сказал Джаббаров.

Он отметил, что каждая овца съедает в день корм в объеме 3 процентов своего веса: "Поскольку 85% животных этих пород рожают близнецов, то получается приплод в количестве шести ягнят за 24 месяца, то есть за два года, другими словами, в среднем три ягненка в год. Теоретически каждый третий ягненок покрывает расходы фермера, а два других считаются заработком".

Завотделом Минсельхоза по связям с общественностью и информационному обеспечению Вугар Гусейнов сказал Trend, что с целью улучшения поголовья скота в стране из-за рубежа ввозятся мясные, молочно-мясные и молочные породы, которые быстро адаптируются к местным условиям.

"Фермеры могут воспользоваться механизмом государственной поддержки, чтобы купить этих животных. По действующим правилам, привезенные из-за границы породистые животные продаются фермерам с 60-процентной государственной скидкой. Фермер покупает племенное животное с первоначальным взносом в 25 процентов, а государство оплачивает 60 процентов цены. Оставшиеся 15 процентов оформляются как кредит на три года. Наличие такого механизма государственной поддержки повышает интерес наших фермеров к импортным породистым животным", – добавил Вугар Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)