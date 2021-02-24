Азербайджан по индексу целей устойчивого развития опережает соседние страны (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана, председателя Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедова 24 февраля состоялось 11-е заседание Национального координационного совета по устойчивому развитию.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, в заседании также приняли участие заместитель председателя совета, министр экономики Микаил Джаббаров и члены Совета.

На заседании Али Ахмедов отметил, что в результате проделанной за прошедший период работы по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане и плодотворного сотрудничества, налаженного в процессе реализации развития, улучшилась позиция Азербайджана в отчете Организации Объединенных Наций (ООН) по устойчивому развитию за 2020 год. Так, согласно отчету, Азербайджан занял 54-е место среди 166 стран мира, набрав 72,6 балла из 100 по индексу целей устойчивого развития, опередив по этому показателю все соседние страны.

Было отмечено, что на политическом форуме Экономического и Социального Совета ООН в июле 2021 года Азербайджан представит третий Добровольный Национальный отчет, в настоящее время ведется работа по его подготовке. Таким образом, Азербайджан станет первой страной в регионе, которая в третий раз представит отчет такого рода.

Также сообщается, что на заседании были обсуждены текущая ситуация и предстоящие задачи в сфере производства статистической информации по показателям ЦУР, утвержденным в качестве национального приоритета, концепция "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" и подготовленная в этих рамках "Стратегия социально-экономического развития на 2021-2025 годы”, итоговый отчет за 2020 год о проделанной в Азербайджане работе и достигнутых достижениях в связи с выполнением ЦУР для представления Президенту Азербайджана, а также текущее положение дел в связи с подготовкой третьего Добровольного Национального отчета Азербайджана, который будет представлен на политическом форуме ООН.

По итогам заседания, с целью представления отчета главе государства, члены Совета обсудили и утвердили итоговый отчет о проделанной работе и достигнутых достижениях в Азербайджане за 2020 год, дали соответствующие рекомендации и поручения по подготовке "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы" и третьего Добровольного Национального отчета Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni