Объем торговли между Ираном и странами-членами ЕАЭС составил 1,8 млрд. долларов

Объем торговли между Ираном и странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил 1,8 млрд. долларов в течение первых 10 месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта 2020 г. - 19 января 2021 г.).

Об этом, , передает Trend со ссылкой на Iran.ru, сообщает Тегеранская палата торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства (TCCIMA).

В отчете TCCIMA говорится, что указанная сумма составляет три процента не нефтяной торговли Ирана за 10-месячный период.

Иран и Евразийский экономический союз достигли соглашения о преференциальной торговле в октябре 2018 года, на основании которого около 830 товарных позиций облагаются льготными тарифами.

Временное соглашение о создании Зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС было подписано 17 мая 2018 года и официально вступило в силу 27 октября 2019 года.

Иран - очень важный рынок в регионе, и развитие связей с этой страной имеет большое значение для членов ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан).

Соглашение о свободной торговле между Ираном и этим союзом заложило основу для расширения торговых связей между двумя сторонами.

Соглашение с блоком значительно увеличило экспорт Ирана в страны-члены ЕАЭС, что является поворотным моментом для планов Исламской Республики по увеличению не нефтяного экспорта во время санкций США.