Авиалинии Пакистана объявили об открытии рейсов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - "Международные авиалинии Пакистана" (PIA) объявили об открытии с 14 марта 2021 года прямых авиарейсов в Азербайджан.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на PIA, рейсы будут выполняться два раза в неделю из Лахора в Баку.

Кроме того, перевозчик планирует увеличить количество международных рейсов в Афганистан и Узбекистан.

По данным PIA, на первом этапе будут выполняться пять рейсов в неделю в города Афганистана.

С 28 марта будут выполняться прямые рейсы в город Ташкент.

Отметим, что пакистанский перевозчик запросил у Узбекистана разрешение на выполнение рейсов также в Самарканд и Бухару.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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