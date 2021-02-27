Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня под председательством премьер-министра, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова состоялось очередное заседание Совета, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

На заседании в соответствии с поручениями, вытекающими из распоряжения Президента Азербайджана от 12 февраля 2021 года, при участии руководителей четырех государственных компаний транспортной сферы – ЗАО «Азербайджан хава йоллары», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Бакинский метрополитен» и ООО BakuBus были обсуждены вопросы передачи структур в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Также на заседании был проведен обмен мнениями по поручениям, вытекающим из указов и распоряжений Президента Азербайджана по Азербайджанском инвестиционному холдингу - это организация корпоративного управления в портфельных компаниях, эффективная и прозрачная деятельность, усиление финансового оздоровления, обеспечение устойчивого развития и другие организационные вопросы.

Основным требованием является своевременное и полное выполнение данных поручений.

Было принято решение о представлении Президенту Азербайджана предложений по формированию состава наблюдательных советов четырех портфельных компаний.

На заседании Совета генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов выступил с презентацией о распределении полномочий по принятию решений в связи с портфельными компаниями, в связи с этим были проведены обсуждения.

(Текст: Кямаля Сеидова)