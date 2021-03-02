Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межуправленческого центра, функционирующего при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, в целях координации организации экономической деятельности на освобожденных землях Рабочая группа, в которой представлены сотрудники профильных государственных ведомств, осуществляет деятельность в связи с такими процессами, как инвентаризация собственности, векторизация карт до оккупации и поддержка экономической деятельности.

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики завершила полевую инвентаризацию многих объектов недвижимости, инфраструктуры, транспорта, снабжения и земельных участков. Была создана и улучшена Программа инвентаризации Карабаха, состоящая из сетевых, текстовых и графических компонентов. В настоящее время создается среда технической интеграции с соответствующими государственными учреждениями и организациями.

В целях векторизации картографических материалов по текущей ситуации до оккупации и для продолжения необходимой деятельности в этой области ведутся работы по отображению сельских населенных пунктов в системе координат бумажных карт.

Прием и анализ обращений, связанных с осуществлением предпринимательства в этих сферах, информирование, предоставление соответствующих рекомендаций и направление обращений обеспечиваются Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики.

По инвестиционным проектам поступило свыше 400 обращений. Определяются потенциальные проекты, анализируется их приоритетность, и информация об этом вносится в базу данных.

Готовятся предложения по формированию новых стимулов, включая создание промышленных парков, кварталов и агропарков.

Соответствующая работа проводится Государственным агентством по туризму Азербайджана для оценки туристического потенциала освобожденных территорий, формирования региональной туристической стратегии и разработки маршрутов.

Рабочая группа осуществляет свою деятельность в рамках тесных контактов и обмена информацией с другими Рабочими группами Межуправленческого центра.

Отметим, что созданный Распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года Координационный штаб возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)