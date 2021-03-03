Названо число получающих социальные пособия и пенсии в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежемесячно получают социальное пособие более 403 тысяч человек.
Об этом в среду сообщили Trend в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.
Также было отмечено, что более 293 тысяч человек получают пенсии.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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