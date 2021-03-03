Названо число получающих социальные пособия и пенсии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежемесячно получают социальное пособие более 403 тысяч человек.

Об этом в среду сообщили Trend в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Также было отмечено, что более 293 тысяч человек получают пенсии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)