Таможенники Азербайджана направили в этом году в госбюджет дополнительно 77,74 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана за два месяца текущего года перечислил в госбюджет дополнительно 77,74 миллиона манатов.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель ГТК генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев.

Он отметил, что, согласно предварительной информации, ГТК выполнил бюджетные обязательства за январь - февраль текущего года на 115,09 процента.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)