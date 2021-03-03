Таможенники Азербайджана направили в этом году в госбюджет дополнительно 77,74 млн манатов
БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана за два месяца текущего года перечислил в госбюджет дополнительно 77,74 миллиона манатов.
Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель ГТК генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев.
Он отметил, что, согласно предварительной информации, ГТК выполнил бюджетные обязательства за январь - февраль текущего года на 115,09 процента.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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