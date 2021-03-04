Прошло первое заседание Комиссии по разработке Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 гг.

БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось первое заседание Комиссии по разработке «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы» в соответствии с «Национальными приоритетами социально-экономического развития: Азербайджан 2030», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.

На заседании обсуждались поручения, данные правительству в связи с подготовкой «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы» согласно подписанному Президентом Азербайджана распоряжению «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030» от 2 февраля 2021 года. Также были обсуждены направления деятельности десяти рабочих подгрупп в этом направлении, планы и координация их работы, вопросы отчетности и организационные вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)