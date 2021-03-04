Задержки с доставкой посылок не связаны с таможенными органами – ГТК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Более 85 процентов поступивших из-за рубежа посылок Государственный таможенный комитет передает на склады компаний в тот же день.

Как сообщает в четверг Trend об этом на брифинге заявил председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев.

Председатель комитета отметил, что в связи с пандемией количество посылок из-за рубежа значительно увеличилось.

"У компаний есть трудности с сортировкой посылок – небольшой штат сотрудников не может быстро выполнить эту работу. Мы даем рекомендации компаниям, чтобы они приобрели необходимое оборудование для сортировки, и таким образом ускорили рабочий процесс. Задержки с доставкой посылок не связаны с таможенными органами", – подчеркнул Мехтиев.

Напомним, что Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выполнил прогноз бюджетных поступлений на 102,83 процента. Отчисления таможенных органов в госбюджет страны в 2020 году составили 3,938 миллиарда манатов против прогноза ГТК в 3,83 миллиарда манатов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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