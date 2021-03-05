Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает поддерживать программу самозанятости

БАКУ /Trend/ - В 2019-2020 гг. в Азербайджане около 400 лиц воспользовались услугами Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает пятницу Trend со ссылкой на агентство.

В организации отметили, что граждане, желающие присоединиться к программе самозанятости, могут воспользоваться поддержкой агентства.

Для этого наряду с электронной платформой и территориальными центрами занятости, можно обращаться в офисы «Друг МСБ», которые функционируют в Баку и регионах страны.

Согласно сообщению, агентство помогло составить бизнес-планы более 70 гражданам из Хачмазского, Губинского и Гусарского районов. Организация также оказывает поддержку проекту «Социальные сады», и в прошлом году помогло создать сады почти 40 гражданам из Губинского, Гусарского, Хачмазского и Шамахинского районов.

Напомним, что агентство оказывает поддержку программе самозанятости по двум направлениям.

Агентство информирует граждан, желающих присоединиться к программе, помогает зарегистрироваться в соответствующей системе и координирует с центрами занятости.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)