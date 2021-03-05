Экспорт из Ирана за последние 11 месяцев составил 31,2 млрд долларов

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, экспорт Ирана за последние 11 месяцев составил 31,2 миллиарда долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Хамид Задбум.

«В прошлом году внешнеторговый оборот Исламской Республики Иран составил 85 миллиардов долларов, из которых 41,3 миллиарда долларов приходилось на экспорт и 43,7 миллиарда долларов на импорт», - отметил он.

По его словам, провинция Бушер занимает первое место по экспорту среди провинций страны.