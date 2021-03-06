Грузия обогнала 38 стран Европы в мировом рейтинге экономической свободы

Эксперты американского исследовательского института Heritage Foundation считают, что за последний год уровень экономической свободы в Грузии незначительно улучшился, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Средний балл Грузии увеличился всего на 0,1 процентный пункт достигнув показателя в 77,2 балла из 100 возможных. Это максимальный для страны показатель за всю историю. При этом в Index of Economic Freedom 2021 Грузия занимает 12-е место, как и в прошлогодней версии рейтинга.

Индекс экономической свободы составляется по 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.

Как отмечают в Heritage Foundation, общий балл Грузии выше средних региональных и мировых показателей. Если сравнивать уровень экономической свободы в 45 странах европейского региона, то здесь Грузия на 7-м месте.

Наиболее заметно, по мнению авторов рейтинга, улучшилась за минувший год ситуация в сфере государственных расходов. Также позитивная динамика отмечена в сфере налогообложения и труда.

«Многолетние реформы по сокращению коррупции, регулирования и упрощению налоговой политики привели к продвижению во всех аспектах экономической свободы. Однако для попадания в первую десятку Грузии потребуются еще более активные усилия для улучшения восприятия открытости правительства и эффективности судебной системы», — констатируют эксперты Heritage Foundation.

Одновременно констатируют, что для попадания в первую десятку индекса Грузии «потребуются еще более активные усилия для улучшения восприятия открытости правительства и эффективности судебной системы».

Соседями Грузии по рейтингу Украины являются Исландия (11-е место) и Маврикий (13-е место). Если говорить о постсоветском пространстве, то здесь Грузию опережает только Эстония (7-е место). Что касается географических соседей страны, то Армения заняла 44-е место, Азербайджан – 67-е, Турция – 76-е, а Россия – 107-е.

Джибути (126-е место), Никарагуа (125-е) и Мавритания (128-е), острова Сан-Томе и Принсипи (129-е).

Лидером мирового рейтинга экономической свободы Heritage Foundation признан Гонконг (средний балл 90,2%). Кроме того, в число полностью свободных экономик входят Сингапур (88,8%), Новая Зеландия (84,2%), Швейцария (81,7%), Австралия (80,9%) и Ирландия (80,4%).