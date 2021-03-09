Ассоциация пчеловодов Азербайджана о производстве меда на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях высокий потенциал для производства меда, однако также должны быть построены цеха по подготовке продукции к отправке на экспорт, сказал во вторник Trend председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, после полного обеспечения безопасности фермеры смогут заниматься пчеловодством: "На освобожденных территориях очень богатая природа, и если пчеловодство там будет возрождено, то производство меда в стране может вырасти на 50-60%. Но для этого необходимо проделать определенную работу. Возможно для увеличения потенциала производства меда в будущем там будет необходимо произвести посадку дополнительных деревьев. Но главный вопрос в том, чтобы там были созданы и введены в эксплуатацию определенные предприятия. К примеру, следует открыть цеха по производству пчелиных ульев и сот. В связи с этим были проведены встречи в Министерстве экономики. Кроме того, должны быть предприятия по производству, фасовке меда, изготовлению принадлежностей, которые будут использованы в пчеловодстве. Все это должно быть на одной территории, чтобы полученный мед был готов к отправке на экспорт".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)