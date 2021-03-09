Азербайджан создаёт систему раннего оповещения об опасных погодных явлениях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан создаёт систему раннего оповещения об опасных погодных явлениях в рамках адаптации к последствиям глобального изменения климата.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, подписав Парижское Соглашение и взяв на себя обязательства по уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов на 35 процентов до 2030 года, Азербайджан вносит вклад в решение проблемы в связи с изменением климата.

Указанное Соглашение в то же время охватывает и вопросы, связанные с адаптацией стран к последствиям климатических изменений. В Сендайской рамочной программе также отмечается необходимость улучшения ситуации по созданию систем заблаговременных предупреждений об опасных погодных явлениях до 2030.

В этой связи, в рамках государственных инвестиционных программ министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана были закуплены первые два доплер-радара американской фирмы BARON, являющейся мировым лидером по разработке средств радиолокационных наблюдений за атмосферными процессами "Последнего поколения".

Установленные в Шемахинском и Гёкгёльском районах радары 9 марта 2021 года были сданы в эксплуатацию.

В мероприятии, проведенном по этому случаю, приняли участие: посол США Эрл Лиценбергер, посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, резидент-координатор ООН Гулам Исакзаи, резидент-представитель Программы Развития ООН Алессандро Фракассетти, заместитель Главы делегации Евросоюза в Азербайджане Золтан Сзалаи, а так же министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

В преддверии 26-ой Конференции Сторон по Изменению Климата Азербайджан вновь подтверждает свою приверженность принципам конвенции.

В министерстве отметили, что в рамках модернизации гидрометеорологической службы только за последние два года были внедрены 25 гидрологических, четыре морских и пять автоматизированных станций по мониторингу качества воздуха. Это позволит поднять гидрометобеспечение на качественно новый уровень, снизив уязвимость перед последствиями изменений климата.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)