В Азербайджане за нарушение карантина применены штрафы в размере свыше 44 млн. манатов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году за нарушение требований правил карантина были применены штрафы в размере 44 миллионов 600 тысяч манатов.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2020 год, сообщает во вторник Trend.

В отчете отражено, что из наложенных штрафов нарушителями выплачено 36 процентов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)