Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает прием документов на конкурс проектов в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Прием документов на конкурс, объявленный для финансирования и поддержки проектов в сферах образования, науки, исследований, завершится 18 марта, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Для участия в конкурсе субъекты МСБ могут представить свои проекты в Агентство.

Соответствующие документы на конкурс можно отправить на [email protected], либо предоставить по адресу: AZ1069, Баку, просп. Ататюрка, 134.

Максимальная сумма финансирования по каждому проекту составляет 20 тысяч манатов.

В конкурсе могут участвовать юридические и физические лица, относящиеся к субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства.

Каждый участник может представить на конкурс только один проект. Срок выполнения проекта не должен составлять меньше трех и больше 12 месяцев.

С образцами документов можно ознакомиться на сайте Агентства (https://bit.ly/3oZx4HZ), а получить подробную информацию - по номеру (012) 404 04 01 и 131.

Для подготовки документов с целью участия в конкурсе субъекты МСБ могут воспользоваться бесплатными услугами и поддержкой Центров развития МСБ.

Результаты конкурса будут размещены после 19 апреля на сайте Агентства www.smb.gov.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)