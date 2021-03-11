Вовлечение в экономическую деятельность женщин увеличит мировой ВВП

Сокращение гендерного неравенства в плане вовлеченности в экономическую деятельность женщин позволит увеличить мировой ВВП на $20 трлн к 2050 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, говорится в проведенном экономистами Bloomberg исследовании.

В докладе рассматриваются 36 развитых стран и стран с развивающейся экономикой и анализируется влияние пандемии коронавируса на представленность женщин в составе рабочей силы. Согласно результатам исследования, в мире трудоустроены лишь 58,4% женщин в возрасте от 25 до 64 лет по сравнению с 92,1% мужчин той же возрастной группы.

Изменения в политике, направленные на увеличение доли работающих женщин, способны ускорить процесс экономического роста в ближайшие три десятилетия, говорится в докладе. В числе таких изменений названы расширение доступа к среднему образованию, оказание помощи в уходе за детьми и предоставление гибкого графика работы.

Это исследование свидетельствует о том, что сокращение гендерного разрыва на рынке труда имеет решающее значение для мировой экономики на пути восстановления после пандемии коронавируса и в последующий период, отмечает Bloomberg. За последний год многие женщины в США оставили работу, чтобы ухаживать за детьми в связи с закрытием детских садов и школ во время пандемии.

Среди стран, ситуацию в которых проанализировали в докладе, самые низкий уровень участия женщин в трудовой деятельности зафиксирован в Индии - 16,6%. Устранение разрыва между показателями занятости мужчин и женщин, по оценкам экономистов, может увеличить ВВП страны более чем на 30% к 2050 году.