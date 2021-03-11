Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана (версия 3)

(первая версия в 15:32)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межуправленческого центра, функционирующего при Координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend,

На заседании был рассмотрен вопрос участия иностранных компаний в работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.

Было отмечено, что Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики осуществляет прием и анализ обращений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на этих территориях, информирует предпринимателей, дает соответствующие рекомендации и направляет обращения по назначению.

Анализируется приоритетность инвестиционных проектов, представленных в Агентство, определяются потенциальные проекты, которые включаются в информационную базу.

Для осуществления предпринимательской деятельности на освобожденных территориях от физических и юридических лиц в Агентство до настоящего времени поступило 409 обращений.

Из этих обращений 104 (25%) касаются сферы торговли и услуг, 93 (23%) – промышленности, 69 (17%) – сельского хозяйства, 70 (17%) – строительства, 34 (8%) – туризма, 5 (1,2%) – образования, 1 (0,2%) – транспорта и логистики, 33 (8,5%) – других сфер.

53 из этих обращений представлены компаниями 12 стран, в основном Турции, России, Пакистана, Венгрии, Казахстана. Обратившие зарубежные компании хотят участвовать в качестве инвестора или подрядчика в работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий.

На заседании было подчеркнуто, что при выборе зарубежных компаний будут учитываться такие факторы, как их опыт, специализация, высокое качество и приемлемая цена. Преимущество будет отдано компаниям, которые поставят новые технологии и будут использовать местные материальные и трудовые ресурсы.

На мероприятии было предложено, чтобы проекты, разработанные по приоритетным сферам, размещались на открытых платформах на азербайджанском, английском, турецком и русском языках.

На заседании было сказано о том, что в Госпрограмме «Восстановление и устойчивое развитие освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в 2021-2025 гг.», разработанной Министерством экономики, предусмотрен механизм поощрения инвестиций с целью сделать инвестирование в эти территории более привлекательным.

Отметим, что Координационным штабом по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях руководит глава Администрации Президента Самир Нуриев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)