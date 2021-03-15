В планах PASHA Bank привлечение ИТ-компаний к реализации совместных проектов

Экономика 15 марта 2021 00:01 (UTC+04:00)
В планах PASHA Bank привлечение ИТ-компаний к реализации совместных проектов

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank является одним из ведущих банков, применяющих в Азербайджане международные практики, положительно сказывающиеся на развитии экономики и общества, сказал Trend глава отдела инжиниринга банка Вюсал Халилов.

По его словам, в своих взаимоотношениях с бизнесом PASHA Bank не просто финансирует своих клиентов, а проходит вместе с ними большой путь развития, что подтверждают и руководители компаний.

"Что касается проектов, то в прошлом году мы совместно с партнерами успешно внедрили на одном из пилотных маршрутов общественного транспорта города Сумгайыт систему бесконтактных платежей, а также внедрили новые инструменты оплаты на заправочных станциях SOCAR, новые цифровые POS-терминалы в предприятиях розничной торговли и осуществили ряд других проектов", - добавил Халилов.

Он отметил, что PASHA Bank поддерживает ежегодное проведение международной конференции DevOpsDays Baku, в которой принимают участие инженеры из ведущих компаний мира – Google, Amazon, Uber, Tinkoff, Hazelcast.

"Мы также спонсируем республиканские олимпиады среди студентов по программированию и активно участвуем во многих других проектах в Азербайджане, вносящих вклад в развитие общества", - сказал Халилов.

Кроме того, по его словам, PASHA Bank сотрудничает с множеством технологических компаний как внутри страны, так и за ее пределами.

"Что касается планов расширения сотрудничества, то они напрямую зависят от реализации Стратегии банка на 2021-2023 годы, в рамках которой мы также будем привлекать ИТ-компании к осуществлению совместных проектов", - сказал глава отдела инжиниринга банка.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev

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