В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсуждены поправки в закон об оценочной деятельности (FOTO)

БАКУ /Trend/ - Сегодня при организации Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и партнерстве «Общества азербайджанских оценщиков» состоялся онлайн-форум на тему «Изменения, ожидаемые в законе Азербайджана «Об оценочной деятельности», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В мероприятии приняли участие депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, завсектором правового отдела Минэкономики Нурана Аббасова, эксперт в сфере недвижимости Рамиль Османлы, представители оценочных компаний и «Общества азербайджанских оценщиков».

В форуме с участием надлежащих госструктур, общественных организаций и субъектов предпринимательства обсуждалось правовое регулирование оценочной деятельности, а также другие вопросы, связанные с ожидаемыми изменениями в законодательстве и интересующие предпринимателей, работающих в этой сфере.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что налаживание эффективных связей между государственным и частным секторами, развитие сотрудничества между государством и предпринимателями являются основными направлениями деятельности Агентства, и с этой целью регулярно проводятся встречи и форумы на различные темы.

Было подчеркнуто, что несоответствие правовой базы оценочной сферы с современными требованиями и рыночными условиями и другие вопросы создают определенные трудности для оценщиков в развитии как субъекта предпринимательства.

Председатель Общественного объединения «Общество азербайджанских оценщиков» Нусрет Ибрагимов рассказал о деятельности организации, добавив, что в настоящее время 36 оценочных компаний являются членами общества.

Было сказано, что закон об оценочной деятельности, принятый в 1998 году, не отвечает современным вызовам и международным стандартам, ограничивает контроль над профессиональной деятельностью. Новая законодательная база, разрабатываемая с учетом международных стандартов, будет важным шагом в развитии этой сферы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)