Необходимо полностью освободить импорт электромобилей в Азербайджан от налогов и пошлин - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для увеличения импорта электромобилей предпринято немного шагов, в частности, таможенные пошлины на их ввоз снижены на 15%.

Об этом сказал автоэксперт Эльданиз Джафар, сообщает во вторник Trend.

По его мнению, это нельзя считать стимулирующей мерой, и импорт электромобилей должен быть полностью освобожден от НДС и таможенных пошлин.

"Для других экологически чистых видов транспорта - гибридных автомобилей и машин на водородном топливе вообще не предпринято каких-либо стимулирующих шагов. Думаю, нынешний год - последний, чтобы принять стимулирующие меры для ввоза таких авто. С 2022 года Азербайджан должен импортировать экологически чистый транспорт по упрощенной схеме. 2021-й - поворотный год в автомобильной промышленности. В этой сфере идет диверсификация, эпоха бензина и дизтоплива закончилась. Развитые страны в соответствии с программой ООН начинают переходить на экологически чистые виды транспорта. В мире начался переход к экологически чистым автомобилям, и мы тоже являемся участниками этого процесса", - сказал Джафар.

Одновременно со стимулированием импорта автомобилей в Азербайджане параллельно могут быть предприняты шаги в интересах предпринимателей, отметил он.

"Необходимо снизить таможенные пошлины, сделать их символическими, поощрить интерес граждан к экологически чистым автомобилям. Нужно снизить первоначальный взнос по кредитам на автомобили, проценты по ним", - сказал Джафар.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)