Азербайджан, несмотря на пандемию, смог с минимальными потерями выйти из тяжелой ситуации - спикер парламента
БАКУ /Trend/ - Азербайджан, несмотря на пандемию, смог с минимальными потерями выйти из тяжелой ситуации.
Об этом сказала на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) спикер Сахиба Гафарова в ходе обсуждения отчета Кабмина за 2020 год, сообщает во вторник Trend.
По ее словам, в период пандемии предприниматели получили налоговые льготы.
Спикер отметила, что рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана на 11 процентов стал возможен благодаря проводимой взвешенной политике.
Благодаря верной политике в условиях пандемии и войны, которые требуют расходов, Азербайджан смог сохранить и даже увеличить свои валютные резервы, сказала Гафарова.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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