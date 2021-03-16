В Азербайджане даны поручения по усилению контроля над использованием бюджетных средств
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане даны поручения по дальнейшему усилению контроля над рациональным и экономным использованием бюджетных средств в 2021-м и в последующие годы.
Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина за прошлый год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.
Премьер отметил, что будет уделено внимание прозрачности в деятельности государственных предприятий.
"Закупки по завышенным ценам будут решительно пресекаться", - сказал Асадов.
Он также добавил, что необходимо повысить эффективность государственных проектов.
Кабмин своевременно и на высоком уровне выполнит все поручения главы государства, подчеркнул премьер.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)