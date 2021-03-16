В Азербайджане состоялось онлайн-мероприятие в рамках платформы сотрудничества между государственным и частным секторами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках платформы сотрудничества между государственным и частным секторами было проведено очередное онлайн-мероприятие на тему «Добыча строительно-сырьевых ресурсов, разрешение на строительство и присоединение к коммунальным услугам», сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (МСБ).

На организованном агентством мероприятии участвовали представители Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики, Госагентства минерально-сырьевых ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов, Госкомитета по градостроительству и архитектуре, Госагентства по контролю над безопасностью в строительстве при МЧС, ОАО «Азеришыг», «Азерсу», Ассоциации производителей песка, щебня и камня и предприниматели.

Председатель агентства Орхан Мамедов проинформировал участников об обращениях, поступивших в агентство по поводу присоединения к строительным и коммунальным услугам, опросах и встречах с предпринимателями, предоставлении результатов опросов в надлежащие структуры, положительном решении проблем предпринимателей в рамках платформы сотрудничества между государственным и частным секторами.

Выступившие на мероприятии представители госструктур ответили на вопросы предпринимателей.

На онлайн-встрече состоялась презентация о системе «единое окно», упрощающей разрешение на строительство и эксплуатацию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)