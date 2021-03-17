Открытие коммуникаций в регионе принесет пользу и Армении - глава МИД Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Открытие коммуникаций в регионе принесет пользу всем странам региона, в том числе и Армении.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в среду Trend.

По его словам, открытие коммуникаций предусмотрено договоренностью от 10 ноября, но для этого все стороны должны выполнять свои обязательства.

Байрамов отметил, что Азербайджан является сторонником мира и сотрудничества в регионе.

(Текст: Кямаля Сеидова)